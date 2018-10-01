Макрона распекли за фото с полуголыми чернокожими мужчинами

Пользователи сети высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона за фотографии, на которых он позирует с полуголыми чернокожими людьми. Об этом сообщает Sputnik.

Снимки были сделаны 29 сентября во время поездки Макрона на остров Сен-Мартен, пострадавший от разрушительного урагана «Ирма» год назад. Там политик решил сфотографироваться с местными жителями. На одном из кадров президент Франции был запечатлен в обнимку с полуголым чернокожим мужчиной, который показывал в камеру средний палец. На другом изображении Макрон приобнял другого чернокожего, который стоял перед президентом Франции в одних штанах.

Многие комментаторы пришли в бешенство, увидев фотографии из Сен-Мартена. Пользователи соцсетей отметили, что подобное поведение неприемлемо для президента. Некоторые даже усомнились в дееспособности Макрона.

«Почти ничего не осталось. Только клочья достоинства, которые теряются в ночь вульгарности. Костюм президента стал слишком широким».

— Françoise MINUIT ن (@f_minuit) 30 сентября 2018, 16:12

«И еще две фотографии в альбом "семьи" Макрона. У него остается еще 3,5 года, чтобы заполнить его еще больше».

«Меня поражает то, что Макрон не требует, чтобы эти двое молодых людей были одеты должным образом. Он является президентом республики и должен быть принят с некоторым уважением».

«Мы касаемся дна! Теперь я убежден в моральной недееспособности президента занимать свой пост».

Ранее, в сентябре, пользователи сети высмеяли Макрона за советы по поиску работы. Президент Франции пообщался с садовником и сказал ему, что для трудоустройства достаточно перейти дорогу и найти хорошее место.

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