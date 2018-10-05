Китай заподозрили в слежке за американскими компаниями

Китайская военная разведка следила за американскими компаниями, в том числе Amazon и Apple, с помощью установленных в серверы чипов-шпионов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, американская разведка знала о плане спецслужб КНР использовать этот метод для шпионажа: в 2015 году во время проверки в Amazon были найдены микрочипы, встроенные в материнские платы. Такая же находка была обнаружена в Apple. Отмечается, что комплектующие поставляла Super Micro Computer Inc.

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Как пишет Bloomberg, власти США провели расследование, в ходе которого было установлено, что микрочипы использовали хакеры для шпионажа. Отмечается, что этим занималось специальное подразделение китайской армии.

При этом официально все три компании, фигурирующие в материале, опровергают сообщения об обнаружении вредоносных чипов и каких-либо манипуляций с оборудованием.

Ранее 4 октября правительство США предупредило о новых атаках хакерской группировки cloudhopper, которую западные эксперты связывают с китайскими властями. Со слов чиновников, преступники развернули масштабную кампанию по краже данных, направленную на поставщиков технологических услуг.

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