В Красноярске появился «Черный рафинад» в память о блокадном сахаре

В центре Красноярска, рядом с самым большой в Сибири музеем современного искусства «Площадь Мира» установили арт-объект «Черный рафинад», сообщает Strelka Mag.

По информации издания, памятник представляет собой 300-килограммовый куб черной земли, сверху покрытого эмалью.

Монумент символизирует блокадный сахар, который в 1941 году добывали из земли сожженных Бадаевских складов в Ленинграде.

«Припасов на складах после пожара было не так много, но земля, напитанная сахаром, дала ощущения того, что она может спасти и продлить жизнь», — рассказал о задумке создатель арт-объекта, художник Александр Андросов.

​Памятник простоит в городе до 25 ноября — окончания выставки «Тихие голоса», посвященной теме блокадного Ленинграда.

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