Депутат решил прожить месяц на 3,5 тысячи рублей и потолстеть

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко намерен в качестве эксперимента прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц после скандального спора с уже уволенным министром труда региона. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 12 октября.

«И я беру на себя обязательство не просто провести это мероприятие, но и осуществить фото- и видеофиксацию этого процесса. Я готов распространять эти видео публично, чтобы доказать обществу, даже с ущербом для моего здоровья, что это невозможно, что проживание по такой потребительской корзине, по такому уровню — это самая ужасная форма нищеты, которая может быть», — сказал парламентарий.

Бондаренко уверен, что наберет лишние килограммы, но подчеркнул, что не боится этого. «Отсутствие овощей, отсутствие мяса и максимальное количество мучного, дешевых макарон, дешевого хлеба как раз приведет к пополнению и ухудшению самочувствия», — пояснил депутат.

Свое меню, укладывающееся по расходам в означенную стоимость минимального продуктового набора, он ожидает получить от регионального Минтруда.

Ранее в пятницу стало известно, что саратовский министр труда была отправлена в отставку после спора о преимуществах жизни на прожиточный минимум. Соответствующее решение принял глава области Валерий Радаев. Он подчеркнул, что пренебрежительное отношение к важным общественным темам недопустимо.

Чиновница уверела, что 3,5 тысяч рублей достаточно, чтобы сбалансированно питаться в течение месяца. Таким образом она аргументировала нецелесообразность существенного повышения прожиточного минимума. Питаться на эту сумму месяц она отказалась, заявив, что ей это не по статусу.

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