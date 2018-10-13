Неизвестные похитили девушку в центре Москвы

В Москве трое неизвестных силой затащили девушку в машину и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По информации телеканала, инцидент произошел на Большой Серпуховской улице. Отмечается, что девушку увезли в автомобиле ВАЗ.

В настоящий момент информацию о похищении проверяет полиция.

В начале сентября правозащитники сообщили о похищении беженца из Чечни Азамата Байдуева, депортированного из Польши в Россию 31 августа. Отмечалось, что он был похищен из собственного дома через сутки после возвращения.

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