Клинтон лишили доступа к секретным данным

Госдепартамент США лишил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон доступа к секретной информации по ее просьбе. Об этом говорится в ответе ведомства за запрос сенатора-республиканца Чака Грассли, который опубликовало издание Politico.

Разрешение было отозвано 30 августа. Доступа лишились еще пять помощников Клинтон.

Грассли попросил проверить, не получают ли ассистенты бывшего госсекретаря и она сама секретные данные после ухода с должностей. Он заинтересовался этим еще весной 2017 года.

В 2016 году в отношении Клинтон проводилось расследование, связанное со взломом ее сервера. Обвинений против нее не выдвинули.

Скандал с электронной почтой Клинтон разразился в марте 2015 года. Во время пребывания на посту главы Госдепартамента Клинтон нарушала установленный порядок, предписывающий вести переписку через специальную правительственную электронную систему с дополнительной защитой. Вместо этого политик использовала личный ящик, находившийся на принадлежавшем ей сервере.

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