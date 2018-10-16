В Россию приедет группа Within Temptation

Группа Within Temptation выступит в Москве в рамках европейских гастролей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Столичный концерт состоится 18 октября в Stadium Club. По словам организаторов мероприятия, «возвращение Within Temptation на сцену в рамках многообещающего тура станет своеобразной кампанией в поддержку нового седьмого студийного альбома».

Within Temptation — нидерландская симфоник-метал-группа, основанная в 1996 году гитаристом Робертом Вестерхольтом и вокалисткой Шарон ден Адель. В ее состав входят семь участников. Последняя пластинка коллектива, Hydra, вышла в январе 2014 года. Музыканты также анонсировали новый альбом под названием Resist — он выйдет в конце 2018-го.

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