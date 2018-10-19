Бенедикт Фрей и Jann приедут в Москву

В московском клубе «Плутон» пройдет второе масштабное мероприятие творческого объединения «Паттерн». Хедлайнерами заявлены немецкий диджей Бенедикт Фрей и француз Jann, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что действие развернется на трех автономных танцполах. Один из них полностью отдан творческому объединению Esthetic Joys, которое ранее занималось ночной программой Bosco Fresh Fest. Вместе со звездами клубной сцены выступят музыканты из Ижевска (Blau), Санкт-Петербурга («Семь Ножей», Tsyo и Nocow) и Москвы (Poima, LINJA, Digital и Grebnev).

Подробности о мероприятии можно узнать в Facebook.

Предыдущая вечеринка «Паттерн» состоялась в ноябре 2017 года в клубе «Модуль».

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