Сестры-близнецы превратились в братьев-близнецов

Сестры-близнецы из США одновременно решили стать братьями-близнецами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джеклин и Дженнифер Грейф (Jaclyn и Jennifer Grafe) из города Балтимор, штат Мэрилэнд, родились в июне 1995 года в семье консервативных христиан. Они признавались, что с детства мечтали лечь спать и проснуться мальчиками, хотя никогда не слышали о трансгендерах. В религиозной школе они влюблялись в девочек, но не говорили о своих чувствах даже друг другу из-за страха быть исключенными.

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В 18 лет они объявили себя трансгендерами, взяли имена Джек и Джейс и переехали в штат Джорджия. В апреле 2017 года близнецы начали гормональную терапию, а в августе 2018 пережили операции по удалению груди.

Джек, работающий заместителем шерифа, признается, что, хотя их жизнь изменилась к лучшему, далеко не все окружающие принимают их с братом: «Люди до сих пор обращаются к нам, как к женщинам. Когда я слышу "она" или "ее", это как удар в живот». Джейс, только поступивший в полицейскую академию, добавляет, что поддержка брата очень важна для него: «Я всегда мечтал об этом, но у меня не хватило бы смелости, если бы не брат. Когда у тебя есть близнец, ты не чувствуешь себя одиноким, он переживает те же сложности, поэтому ты чувствуешь себя сильнее».

Сейчас Джейс встречается с 19-летней студенткой Джесс Смит (Jess Smith), а его брат помолвлен с 22-летней хозяйкой булочной Мэйгон Эррингтон (Maygon Arrington). В конце сентября они получили документы на мужские имена.

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