Керченский стрелок обрел преданных фанаток в интернете

Житель Керчи Владислав Росляков, убивший 20 человек в политехническом колледже, стал предметом обожания противоположного пола. Пользователи имиджборда «Двач» обратили внимание на паблики во «ВКонтакте», посвященные его жизни и смерти, которые изобилуют восхищенными комментариями от девушек. Они жалеют Рослякова, признаются ему в любви, некоторые пишут, что помешались на нем.

Обитательницы пабликов называют устроившего бойню в учебном заведении хорошим человеком и восхищаются внешностью Рослякова. «Такие глаза уставшие, наполненные пустотой», — пишет Вероника Лермонтова. «А мне кажется, такие, знаешь, кажется, глаза опасности и безумства. Непредсказуемость и неуверенность. Боже, я б утонула в этих глазах» — отвечает ей Карина Колесникова.

Скриншот: «ВКонтакте» 1 /3

«Мне его *** (ужас) как жалко. Он такой красавец. Вы только посмотрите на его походку, телосложение, рост... Плюс глаза голубые и светленький. Девочки поддержат», — пишет одна из пользовательниц.

Она признается, что влюбилась, и хочет верить в то, что Росляков не умер, а вместо него покончил жизнь самоубийством «артист» или «хотя бы просто человек, похожий на того, у кого такая красивая походка».

Посетительницы паблика ее действительно поддерживают. «Я так хочу познакомиться с ним, поговорить по душам, пообщаться. Чертовски обидно, что этого никогда не случится. Пусть меня закидают камнями, но я думаю, что был хорошим человеком. Что сотворило с ним общество и родители — другой вопрос... Мне его не хватает», — признается другая.

В этой же ветке обсуждения девушки рассуждают о том, что самоубийство студента может быть постановкой. «Хотелось бы в это верить», — добавляет одна из них, добавляя эмодзи, выражающее веру.

Среди участников обсуждения есть люди, которые поместили на аватарку фотографию Рослякова с оружием в майке с надписью «Ненависть».

Росляков покончил с собой, предварительно расстреляв 20 студентов и преподавателей колледжа, на четвертом курсе которого он обучался. Сообщалось, что главной целью студента была директор учреждения Ольга Гребенникова, но она покинула колледж за несколько минут до трагедии.

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