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Серийный педофил избежал наказания из-за фальшивых камер в московском метро

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Жительница Москвы Наталия Кудрявцева решила найти домогавшегося в метро ее несовершеннолетней дочери педофила, но не смогла получить видеозапись произошедшего: шесть из десяти камер в подземке являются нерабочими, рассказали ей в третьем отделе полиции УВД на Московском метрополитене. Об этом Кудрявцева сообщила на своей странице в Facebook.

По словам женщины, инцидент произошел утром 26 октября в полном вагоне в метро, когда ее дочь ехала в школу. Седой мужчина в темно-сером длинном плаще около 45-50 лет на вид начал домогаться девочки.

«Не просто притер, а облапал и попытался за руку вытащить из вагона. Полного вагона, где всем было на все насрать. Она смогла отбиться, доехать до школы, где билась в истерике еще полтора часа», — написала Кудрявцева и уточнила, что и ей, и пострадавшей «очень больно и плохо».

Москвичка обратилась в полицию, где ей сообщили, что «случаев таких в метро огромное количество», но найти мужчину не получится. «Выяснилось, что в наших поездах всего 40 процентов работающих камер. Остальные — муляжи. Единственная возможность привлечь к ответственности — наличие записи. Там был муляж», — уточнила она «Ленте.ру».

В комментариях к публикации пользователи рассказали о том, что к их дочерям приставал похожий по описанию мужчина. В пресс-службе московского метрополитена инцидент не прокомментировали.

Ранее во Франции признали преступлением фотографирование девушек под юбками без их ведома в общественных местах. Это стало частью законопроекта о сексуальном насилии. В зависимости от серьезности преступления виновных будут подвергать тюремному заключению сроком до двух лет и штрафу в размере до 30 тысяч евро. Подобный закон действует в Канаде, Бельгии и некоторых американских штатах.

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