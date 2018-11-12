В Минкульте возгордились идеей присваивать имена великих аэропортам

Директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов поделился с «Лентой.ру» своими мыслями о проекте «Великие имена России».

«Я считаю, что здорово называть аэропорты именами исторических деятелей. Я сам участвовал в верификации финального списка имен и горжусь тем, что 124 имени вошли в шорт-лист для голосования. Большинство героев, имена которых нужно присвоить аэропортам, — это известные исторические личности из хронологии событий 17-20 веков», — предложил историк.

«Инициатива не должна заканчиваться на аэропортах, в будущем она могла бы затронуть также жд-станции. Возможно, там получится глубже посмотреть в историю военно-исторического общества», — поделился глава департамента.

11 октября был запущен общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны.

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