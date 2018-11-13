Названо главное препятствие для развития России

Внешняя политика Москвы является главным препятствием для роста экономики России, пишет Bloomberg. Страна вынуждена отвлекать ресурсы на борьбу с санкциями и из-за этого не показывает тот рост, на который могла бы рассчитывать.

«Президент Владимир Путин начинает осознавать, что невозможно наращивать экономический рост и одновременно с этим строить баррикады, чтобы защититься с помощью них от внешних санкций», — поясняет агентство.

Авторы ссылаются на вышедшие 13 ноября данные Росстата, согласно которым рост ВВП в третьем квартале, по предварительной оценке, составил 1,3 процента. Это на 0,6 процентного пункта меньше результата за второй квартал. Издание напоминает об обещании Путина после мартовского переизбрания на новый срок — довести экономический рост до среднемировых темпов, которые сейчас равны 3,7 процента.

Опрошенные агентством экономисты указывают на хорошие макроэкономические показатели России: положительный торговый баланс и профицит федерального бюджета. По их словам, это свидетельствует о том, что страна подготовилась к новым санкциям и усилению изоляции, и теперь почти не зависит от внешних заимствований. Однако она вынуждена наполнять свои резервы, главным образом за счет бюджетного правила, предполагающего передачу нефтегазовых сверхдоходов при цене нефти выше 40 долларов за баррель.

В результате ресурсы, которые могли бы использоваться для инвестиций и, как следствие, для роста экономики, накапливаются на черный день. Главное бремя такой политики ложится на граждан, которые вынуждены финансировать растущие расходы бюджета, в том числе за счет повышения НДС.

Также эксперты остановились на недавнем высказывании главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая назвала своей главной целью смягчение негативного эффекта от санкций. Для этого регулятор повышает ключевую ставку, что удорожает кредиты и замедляет рост.

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