Образцы российской киноиндустрии представят на Indywood Film Carnival

В индийском городе Хадарабаде с 1 по 5 декабря в четвертый раз пройдет Indywood Film Carnival (IFC 2018), являющийся флагманским фестивалем индийской киноиндустрии. На мероприятии будет представлен и российский павильон, говорится в пресс-релизе фестиваля.

Традиционно IFC 2018 является универсальной платформой для демонстрации новейших технологий и будущих возможностей во всем спектре кинопроизводства, копродукции и B2B, развития профессиональных навыков, технической поддержки, постпродакшн, дистрибуции и маркетинга.

В нынешнем году IFC 2018 примет более 15 тысяч участников, в том числе 5 тысяч из более чем 100 стран.

Программа IFC 2018 представит несколько платформ: кинорынок Indywood Film Market (IFM) международная коммуникационная площадка для байеров, продюсеров и дистрибьюторов, международный кинофестиваль All Lights India International Film Festival (ALIIFF) покажет 115 фильмов из 50 стран, международную кинопремию Indywood Excellence Awards в сфере кинопроизводства, медиа и кинообразования.

Российская киноиндустрия никогда не представлялась на IFC, однако в нынешнем году на фестивале появится и отечественный павильон, целью которого станет продвижение российского кино на кинорынке Индии и в мире.

Киноакадемия России и кинокомпания «ДИВО МЕДИА», Russian World Vision, АО «Российский Экспортный Центр» поддержали продвижение и экспорт отечественной кинопродукции на рынке Индии.

Ранее, в октябре, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели встречу, во время которой было подписано 18 документов, а также принято заявление о подходах к достижению глобального мира и стабильности. По итогам переговоров также было принято совместное заявление «Партнерство ради мира и стабильности на планете», сообщало агентство ТАСС.