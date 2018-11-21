Уволенная за расизм американская журналистка получит 30 миллионов долларов

Американская журналистка телеканала NBC Мегин Келли (Megyn Kelly) получит 30 миллионов долларов (1,98 миллиарда рублей) при увольнении. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, в 2017 году Келли подписала трехлетний трудовой контракт на 69 миллионов долларов с телекоммуникационным конгломератом Comcast, который владеет NBC. По условиям расторжения договора журналистка сможет получить только часть денег — 30 миллионов долларов. Эту информацию подтвердили и источники The Wall Street Journal.

По данным собеседников изданий, процесс увольнения журналистки сильно затянулся из-за бумажной волокиты. Они рассчитывали, что Келли получит свои деньги еще несколько недель назад.

О расторжении договора Келли с NBC стало известно в конце октября. Журналистку обвинили в расизме после нескольких грубых комментариев в адрес хеллоуинских костюмов в эфире телеканала. На следующий день ведущая извинилась за высказывания, но руководство NBC решило разорвать с ней деловые отношения.

Мегин Келли прославилась в журналистской сфере благодаря многочисленным интервью с мировыми лидерами. В частности, в марте 2018 года она пообщалась с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре после записи беседы журналистка предположила, что у ее собеседника есть некий компромат на лидера США Дональда Трампа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!