ЦИАН назвали угрозой покупателям жилья

Власти Подмосковья раскритиковали интернет-базу недвижимости ЦИАН за отсутствие полной информации о застройщиках, сообщает агентство «Москва».

Начальник областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян отметил, что многие обманутые дольщики купили квартиры именно через этот портал.

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«Мы сегодня активно работаем с ЦИАН, — сказал чиновник. — Мы для себя провели аналитику и поняли, что огромное количество дольщиков в Московской области, которые впоследствии стали обманутыми, к сожалению, приобретали квартиры именно через них. Мы для себя определили, что ЦИАН — это угроза в том плане, что ЦИАН не предоставляет ту информацию, которую надо предоставлять».

Гарибян заявил, что в рамках сотрудничества с ЦИАН подмосковные власти уже добились размещения на страницах объектов, числящихся в базе, ссылки на реестр недобросовестных застройщиков.

На сегодняшний день около половины обманутых дольщиков в Подмосковье — это люди, купившие квартиры у компании Urban Group, добавил чиновник.

В октябре столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало ЦИАН виновным в нарушении закона о защите конкуренции. По мнению антимонопольщиков, база некорректным образом сравнивала себя с аналогичными ресурсами конкурентов.

Осенью 2017-го с жалобой на действия ЦИАН в ФАС обратился другой онлайн-сервис — Avito. Поводом для обращения тогда стало копирование объявлений о недвижимости.

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