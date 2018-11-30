Бабушка, мать и внучка оставили предсмертную записку и погибли

В удмуртском городе Глазов две взрослые женщины и девочка погибли в результате падения с крыши многоэтажного жилого дома, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Портал Glazov life пишет, что тела обнаружены около 12-этажного дома.
В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что погибшие — девятилетняя девочка, ее 35-летняя мать и 55-летняя бабушка.
По данным Telegram-канала Mash, днем ранее женщины оповестили школу, что ребенок не придет праздновать Новый год. Рядом с телами обнаружена записка с именами всех трех погибших. В квартире остался годовалый младенец, семья считалась благополучной.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Возбуждено дело по факту убийства малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК) и доведения до самоубийства (статья 110 УК).