Пенсионер вынудил РЖД построить станцию в его поселке и отремонтировал больницу

В Нижегородской области 76-летний Василий Найденко, житель поселка Быструха Краснобаковского района, лично добился от руководства РЖД строительства железнодорожной платформы и организовал ремонт в местной больнице, передает NN.ru.

«Я написал, что мы, жители поселка Быструха, вынуждены будем перекрыть живым щитом железную дорогу, и обещал, что приглашу центральную прессу и телевидение, — рассказал он журналистам. — Через неделю мне приходит ответ от [Владимира] Якунина, что платформа будет построена».

Электрички у поселка уже останавливались, но никакой платформы здесь оборудовано не было. Людям приходилось прыгать на насыпь и забираться прямо с нее, что особенно тяжело было для пожилых жителей.

Переписка с руководством Горьковской железной дороги была безрезультатной. Тогда пенсионер решил обратиться напрямую к занимавшему в то время пост президента РЖД Владимиру Якунину.

В результате была построена и платформа, и небольшое здание вокзала, где по упорным просьбам пенсионера позднее появился штатный смотритель.

Ремонтом в больнице Найденко занялся после того, как попал туда в качестве пациента.

«Из шва на потолке сыплется штукатурка, стены на метр сгнили, на полах заплаты негде ставить... Пожертвую я свою пенсию, да еще у жены есть пенсия, да и запас на похороны есть», — решил пенсионер, а затем обратился с призывом поддержать его инициативу через местную газету.

За два года стараниями Найденко и вложениями земляков в больнице полностью отремонтировали 20 палат терапевтического отделения и процедурные кабинеты. У двери каждой комнаты повесили табличку с именем жертвователя.

«Я хочу, чтобы больные знали, за чей счет создана такая красота. Чтобы они не думали, что это министр здравоохранения Вероника Скворцова расщедрилась или Дмитрий Медведев», — отметил пожилой активист.

Ремонт проводился силами работников больницы. Найденко занимался закупкой стройматериалов, мебели и сантехники. Открытие отремонтированного отделения собрался посетить глава регионального Минздрава.

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