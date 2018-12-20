Российский подросток распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому

В Москве подросток распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому, сделавшему ему замечание. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 декабря в центре города, в Пресненском районе. Инспектор по делам несовершеннолетних увидел подростка, курящего в общественном месте, и сделал замечание. В ответ на это нарушитель достал перцовый баллончик и распылил ему в лицо.

Пострадавший инспектор был вынужден обратиться в травмпункт, где ему была оказана помощь. По факту произошедшего проводится проверка.

В сентябре ханты-мансийский подросток обокрал магазин и пригрозил пистолетом полицейскому. В отношении него возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

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