Живую американку признали умершей и лишили документов

Жительница американского штата Вирджиния обнаружила, что государственные органы признали ее умершей. Об этом пишет CBS 6.

В ноябре Элис Макфолл-Ги (Alice McFail-Ghee) решила подать заявку на получение государственного пособия для приобретения топлива. В агентстве социального страхования ей сообщили, что, согласно документам, она умерла 13 ноября 2016 года. В действительности в этот день скончался ее муж. «У меня только одна теория: когда я относила бумаги в агентство социального страхования, они записали умершим не только его, но и меня», — говорит женщина.

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Из-за ошибки Макфолл-Ги лишилась номера социального страхования и не могла получить паспорт. Несмотря на это, ей все равно приходилось платить налоги. Кроме того, она смогла участвовать в выборах. «Надо понимать, умершим можно голосовать, но нельзя получать номер социального страхования», — жалуется женщина.

Чтобы решить проблему, Макфолл-Ги написала письма сенаторам от Вирджинии и обратилась на телевидение. «У нас тут не Дикий Запад, нельзя человека просто взять и убить», — говорит она. Женщина добилась исправления ошибки и уже получила новую карту социального страхования.

В марте сообщалось, что уроженец Румынии, по ошибке признанный умершим, не смог доказать суду, что жив. С 1992 года мужчина жил в Турции и потерял контакт с оставшейся на родине семьей. Жена решила, что его нет в живых, и в 2016 году оформила сертификат о его смерти.

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