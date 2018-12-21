Российской экономике провели обрезание

Потенциальный рост российской экономики в два раза ниже объявленного — 0,7 вместо 1,5 процента, подсчитали аналитики Альфа-банка, выдержки из доклада которых приводит РБК.

Авторы исследовали потенциальный рост ВВП — этот показатель учитывает максимальный выпуск продукции при полном задействовании всех факторов производства. В случае, если реальный уровень ВВП превышает потенциальный, появляется риск перегрева национальной экономики.

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По подсчетам Альфа-банка, потенциальный рост ВВП России находится на уровне 0,7 процента. Это ниже прежних оценок от Центробанка, Института Гайдара, Международного валютного фонда и Минэкономразвития: 1,5-2 процента, 1,5-1,8 процента, 1,5 процента и три процента соответственно.

Авторы указывают, что главные причины для более медленного роста: нехватка капитала, инвестиций в интеллектуальную собственность, низкая производительность труда и ограниченность инвестиций (рост на уровне 22 процентов против 24 процентов в странах Организации экономического сотрудничества и развития).

При этом аналитики обращают внимание на существующий риск перегрева из-за того, что, согласно официальным прогнозам (1,3 процента в 2019 году) реальный рост ВВП превзойдет потенциальный.

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