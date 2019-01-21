В России пройдет Bollywood Film Festival

В пяти городах России пройдет третий фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 21 января.

Мероприятие состоится с 30 января по 3 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Казани. Гостям покажут такие картины, как «Боец», «Пять свадеб», «Летящий Пенджаб», «Баджирао и Мастани», «Кедарнатх», «Нитка-Иголка: сделано в Индии» и «Рок-звезда».

«Общаясь со своими знакомыми и друзьями, я понял, как до сих пор живы стереотипы, что индийское кино — это лишь песни, танцы и большая любовь. Конечно, такие фильмы остаются в некотором смысле визитной карточкой индийского кинопрома, но при этом мы создаем и другое кино. Драмы о наркотрафике, спортивные драмы, байопики. Кстати, зачастую некоторые фильмы вызывают изменения в обществе самим фактом своего появления», — рассказал основатель фестиваля Тасин Назим.

Открытие Bollywood Film Festival пройдет 30 января в киноцентре «Октябрь», где покажут драму «Кедарнатх» режиссера Абхишека Капура. Фильм рассказывает об истории любви туристки-паломницы и жителя деревни в Гималаях.

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