Простой вопрос про крестик рассорил пользователей сети

Американка под ником sixers smasey cпросила у подписчиков в Twitter, каким образом они рисуют крестик, и предложила восемь вариантов ответа. Оказалось, что все рисуют этот символ по-разному, что для многих стало большим открытием.

Большинство разделилось на тех, кто использует седьмой и восьмой вариант, а также предпочитающих варианты пять и шесть. Причем каждый из адептов того или иного лагеря попытался уколоть оппонента.

«Люди, которые рисуют снизу вверх, так же неправильно крепят свою туалетную бумагу на держатель», — иронизирует Eddie, который придерживается восьмого варианта.

Приверженцы именно этого варианта отличились больше остальных. Они затеяли спор о нормальности людей, которые используют любую другую технику. «Восемь. Очевидно. Все остальные ненормальные уроды», — констатировал один из микроблогеров.

Ему ответили, что этот вариант неудобен для левшей. Автор оригинального твита попыталась примирить стороны. «Общее мнение таково, что американцы используют варианты 7 и 8, в то время как Великобритании предпочитают 5 и 6. Возможно, так нас учили. Насчет других стран не уверена», — подытожила инициатор дискуссии.

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