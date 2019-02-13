Представлена первая система контроля доступа с распознаванием лиц от FindFace

Одна из ведущих компаний в области биометрических технологий NtechLab и один из крупнейших российских производителей систем контроля доступа Sigur представили совместный продукт, призванный упростить управление безопасностью для корпоративных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Презентация состоялась в рамках форума «Технологии безопасности», проходящего 12-14 февраля в Москве.

Компании отмечают, что использование системы контроля и управления доступом (СКУД) на основе распознавания лиц позволит гарантировать возможность доступа на объект только допущенных лиц и обеспечить гибкое разграничение прав, исключая возможность человеческих ошибок и преступного сговора. Благодаря алгоритму FindFace, который был признан на нескольких международных конкурсах по скорости и точности, система быстро и безошибочно сверяет лица посетителей с базой любого размера без ограничения количества используемых камер. Благодаря использованию технологии liveness алгоритм способен отличить живого человека от изображения, что исключает возможность проникновения неаккредитованных лиц.

«Решение NtechLab и Sigur позволит ускорить проход сотрудников на предприятие за счет мгновенной идентификации любого количества лиц, попадающих в камеру, на расстоянии нескольких метров. Даже если к турникету одновременно приближается большая группа посетителей, система безошибочно выявит того, кому доступ на объект запрещен. Для соблюдения точности идентификации в 99 процентов достаточно даже не самого современного видеооборудования — минимальные технические требования к камере не превышают разрешения в 720х576 точек», — рассказал основатель NtechLab и глава лаборатории машинного обучения компании Артем Кухаренко.

Для демонстрации работы совместного решения Sigur и NtechLab была организована специальная зона, позволяющая наглядно показать работу проходных — от идентификации сотрудников до фиксации фактов проходов. В качестве исполнительного устройства использовался IP-турникет — трипод с уже установленным контроллером Sigur. Благодаря тому, что вся работа по подключению контроллера СКУД проделана на производстве устройства, установка такого решения на объекте осуществляется просто и быстро.

«Разработанная нашими компаниями система контроля и управления доступом поможет предприятиям не только вести точный учет рабочего времени сотрудников, но и экономить на ФОТ персонала, не опасаясь при этом, что на объект проникнет тот, кому не следует там быть. Кроме этого, распознавание лиц сейчас — наиболее современный и удобный для пользователей способ идентификации. Внедрение и работа решения не требуют сложной организации пространства и крупных вложений. Компании, которые уже пользуются решениями Sigur, могут достаточно легко модернизировать их и начать работать с алгоритмами NtechLab», — пояснил ведущий инженер Sigur Константин Малеев.

NtechLab является одним из мировых лидеров по скорости и точности распознавания лиц. Продукты компании используются в сферах общественной и корпоративной безопасности, розничной торговли, финансового сектора, индустриях развлечений и гостеприимства. В 2017 году разработка NtechLab была признана лучшей в рейтинге мирового бенчмарка Facial Recognition Vendor Test, Национального института стандартов и технологий (NIST) Министерства торговли США, а также заняла первое место по итогам соревнования американского Агентства передовых исследований в сфере разведки в категориях «самый точный» и «самый быстрый» алгоритм. В 2018 году NtechLab вошла в тройку победителей конкурса WIDER Pedestrian Challenge по детектированию пешеходов на основе их силуэтов.

Sigur с 2016 года специализируется на инструментах для построения систем безопасности любого масштаба и сложности, входит в число крупнейших производителей СКУД в России. На оборудовании компании реализовано более 10 тысяч объектов различной степени сложности. Инструменты используются на промышленных предприятиях, предприятиях нефти и газа, банках, аэропортах, учебных заведениях и компаниях малого и среднего бизнеса в более чем 150 городах России, стран СНГ и Европы.