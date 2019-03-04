Туристку смыло в океан в самой безопасной для туристов стране

Американскую туристку смыло в океан в Исландии после того, как она захотела сделать фотографию на «троне» из льда. Об этом сообщает News.com.au.

Джудит Стренг путешествовала с сыном Родом по южному побережью страны. Когда пожилая женщина увидела ледяной «трон» на пляже, она решила сесть на него.

«Он [айсберг] был очень удобным для сидения. Это видно по его форме. Я подумала, что это выглядит забавно, — рассказала Стренг. — Когда я села на трон, он внезапно начал трястись. Пришла очень большая волна, и вода окружила его».

После этого туристка соскользнула с льдины, и ее унесло в море. Понадобилась помощь спасателей, чтобы вытащить женщину из воды.

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Ее внучка Кэтрин опубликовала серию снимков, показывающих хронологию событий. Первую фотографию, на которой бабушка восседает на «троне», девушка назвала «Королева айсберга», а под следующим снимком, где женщину уже унесло в океан, Кэтрин написала: «Потеряла свое королевство».

В ноябре 2018 года ассоциация потребителей Which? составила рейтинг самых безопасных стран для путешествий. Специалисты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем критериям: уровень преступности, угроза здоровью, вероятность теракта и стихийных бедствий. Самой безопасной страной по всем параметрам стала Исландия.

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