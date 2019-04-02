Алла Вербер выступит на главном женском форуме

15 апреля в Vegas City Hall пройдет Synergy Woman Forum. Это масштабное событие для тех женщин, которые стремятся взять от жизни все: реализовать себя, подняться вверх по карьерной лестницы, построить счастливую семейную жизнь.

Спикерами форума станут: вице-президент Mercury и fashion-директор ЦУМа Алла Вербер, писатель и бизнес тренер Ирина Хакамада, актриса Рената Литвинова, спортсменка Ляйсан Утяшева, эндокринолог Наталья Зубарева и другие успешные женщины.

В то время как основная программа будет посвящена важным для любой женщины вопросам, таким как совмещение карьеры и отношений, развитие личного бренда и поддержания физического и эмоционального здоровья, в параллельной программе обсудят вопросы бизнеса.

Лидерство, продажи, тайм-менеджмент, маркетинг и роль женщины в бизнесе раскроют специально приглашенные специалисты, такие как Роза Сябитова, Галина Миронова, Юнна Горобченко, Ирина Волынец и другие.

«То, что в наше время женщина хочет построить успешную бизнес-карьеру, при этом быть хорошей женой и матерью, и еще получать удовольствие от жизни — это естественно. Карьеру и личную жизнь совместить легко, если придерживаться некоторых принципов: жить по правилу: я могу, и у меня получится. Любить себя. Сделать себя центром своей жизни. Если вы считаете, что это невозможно, то у вас ничего не выйдет. Владеть инструментом тайм-менеджмента. Если вы накладываете тайм-менеджмент на свою уверенность, что вы все можете, то у вас все получится», — отмечает Ирина Хакамада.

