В Амстердаме открылся 5D порнокинотеатр, который назвали 5D Porn. Об этом сообщает Daily Mail.

В нем будут демонстрировать эротические фильмы в формате 3D с дополнительными эффектами: водой, пузырями, ветром, световыми эффектами и снегом. Все они синхронизированы с действием на экране. Кроме того, кресла вибрируют и трясутся.

По словам владелицы кинотеатра Натали, все фильмы были созданы специально для показа в 5D кинотеатре порнопродюсером Кимом Холландом. Фильм длится шесть минут, билет в кинотеатр стоит 12,5 евро. В его стоимость входит просмотр одной картины. Каждый час в кинотеатре проходят шесть показов.

«Это фильм о парне, который приезжает в Амстердам и отправляется в Квартал красных фонарей, о его забавных сексуальных приключениях. Например, он посещает знаменитый стрип-клуб Bananenbar, витрины [с проститутками], занимается сексом в пенной ванне и так далее. В фильме много юмора. Мы заметили, что женщинам это нравится. Это не фильм о парнях, которые просто приходят сделать дело», — рассказала Натали британскому изданию.

В феврале мэр Амстердама Фемке Халсема призвала реформировать знаменитый Квартал красных фонарей — городской район, где процветает секс-индустрия. Она заявила, что превращение проституции в туристическую достопримечательность унизительно и недопустимо.

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