В России появилась еще одна «могила» Путина

Около Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге установили «надгробие Путину». Об этом в Twitter сообщил фотограф Давид Френкель.
«Сразу скажу для центра Э: я понятия не имею, кто ее поставил», — отметил он.
Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан). Как пояснил активист Карим Ямадаев, таким образом он выступил против законопроекта об устойчивом интернете. Его приговорили к 28 суткам ареста, признав виновным в повторном нарушении порядка организации митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП).
При этом администрация соцсети «ВКонтакте» удалила все фотографии «могилы» президента в связи с тем, что снимки якобы ввели пользователей в заблуждение.
18 марта Владимир Путин подписал законы о борьбе с фейковыми новостями и недопустимости оскорбления общества, органов власти и государственных символов. Следить за их исполнением обязали прокуратуру.