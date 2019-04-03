В России появилась еще одна «могила» Путина

Около Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге установили «надгробие Путину». Об этом в Twitter сообщил фотограф Давид Френкель.

«Сразу скажу для центра Э: я понятия не имею, кто ее поставил», — отметил он.

Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан). Как пояснил активист Карим Ямадаев, таким образом он выступил против законопроекта об устойчивом интернете. Его приговорили к 28 суткам ареста, признав виновным в повторном нарушении порядка организации митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

При этом администрация соцсети «ВКонтакте» удалила все фотографии «могилы» президента в связи с тем, что снимки якобы ввели пользователей в заблуждение.

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