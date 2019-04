Интернет-тролли атаковали билборд с рекламой Orbit в центре Москвы

Пользователи имиджборда «Двач» атаковали билборд, расположенный в центре Москвы на Новом Арбате. Они воспользовались акцией компании Orbit, в рамках которой сообщение любого пользователя может попасть на большой экран.

Посетители «Двача» составляли сообщения и ждали, допустит ли модератор их комментарий к публикации. Если послание попадало на экран, они делали скриншот или записывали короткое видео. Почти все сообщения содержали некий подтекст.

Модерацию успешно прошло сообщение, якобы отправленное Галиной Росляковой ее сыну Владу. Так звали мать «керченского стрелка» — студента, организовавшего расстрел в Керченском политехническом колледже.

Также пользователи создали посты, адресованные некоему Леше Пыне. Так они называют главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Еще одно сообщение было адресовано Вячеславу Сычеву и Ивану Ерохину: «Целую Ванечку Ерохина и обнимаю лучшего друга Славика!» Это внутренний мем «Двача», схожий с американским мемом The Virgin and The Chad, который сравнивает неловких интровертов-неудачников и успешных молодых мужчин.

Один из юзеров отправил сообщение якобы от лица продюсера FXA Studio, автора «Видеомании» Антона Логвинова: «Милая, у меня от тебя мурашки! Ты просто 10 из 10!» В сообщении обыгрывается фраза, которую Логвинов часто говорит в своих обзорах на игры.

Другой пошутил про встречу создательницы блога nixelpixel Ники Водвуд с ютубером Андреем Сикорским, ведущим канал Genderfluid Helisexual: «Ника, выходи за меня! Твой Вертолетик».

