Россиянам разонравились российские банки

Число россиян, довольных услугами своего банка, быстро падает. За два года доля лояльных клиентов кредитных учреждений в России сократилась с 58 до 38 процентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты ежегодного опроса Национального агентства финансовых исследований.

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По данным исследования, в 2018 году количество лояльных клиентов банков составляло 47 процентов. Однако теперь все больше людей высказывает недовольство своими кредитными учреждениями и ищут альтернативу — число таких граждан за год выросло с 18 до 24 процентов. Также стало больше пассивных клиентов (тех, которые в целом удовлетворены услугами своего банка, но рекомендовать его не станут) — их доля возросла с 35 до 38 процентов.

Больше всего недовольных своими банками россиян — в возрастной группе от 34 до 54 лет — их 28 процентов против 35 процентов лояльных клиентов. Меньше всего критиков банков — в возрастной группе старше 55 лет — их 21 процент против 41 процента. Поданным опроса, россияне в возрасте от 18 до 34 лет занимают промежуточную позицию.

Подавляющее большинство опрошенных (86 процентов) заявили, что пользуются услугами банков. Так, 67 процентов респондентов назвали своим основным банком Сбербанк, шесть процентов — ВТБ, два процента — «Альфа-Банк». Еще порядка 11 процентов участников опроса заявили, что пользуются услугами других кредитных учреждений.

Ранее сообщалось, что богатые россияне перестали доверять банкам свои сбережения и значительную их долю хранят в наличных. Экономисты пришли к выводу, что доверие к банкам у состоятельных граждан подорвали несколько девальваций валюты, последовавших после распада Советского Союза и перехода к капитализму. Последняя из таких была в 2014 году.

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