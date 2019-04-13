Культура
 
Последние новости
Стали известны подробности контртеррористической операции в Тюмени
Порошенко снова позвал Зеленского на дебаты
Зеленский отказался уважать Порошенко
Загитова вспомнила о переходе в другой вид спорта
На месте проведения контртеррористической операции в Тюмени загорелся дом
В Тюмени началась контртеррористическая операция
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Германия отреагировала на объявление войны газопроводу в Германию
Новости партнеров

Мединского раскритиковали за неумение разговаривать с молодежью

Перейти в «Мою Ленту»

Режиссер Павел Лунгин указал министру культуры России Владимиру Мединскому на неумение говорить на языке молодежи . Соответствующее видео c показа в ведомстве фильма «Братство» выложил в Twitter главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

На опубликованных кадрах режиссер выразил сожаление о том, что лента не понравилась Мединскому и что он считает ее сценарий ошибкой. Лунгин подчеркнул, что тема афганской войны для России — нарыв. «И мы все, похоже, про это не говорим, и это гниет внутри», — сказал он.

Автор картины также раскритиковал министра из-за того, что он говорит как «политический работник». «Времена изменились. И с молодежью надо говорить тем языком, которым я умею говорить, а не вы», — отметил режиссер. Лунгин заявил, что молодежь воспринимает речь Мединского как барабанную дробь.

По итогам обсуждения картины Минкульт принял решение перенести дату выхода фильма с 9 мая на другой день.

Фильм Лунгина рассказывает о событиях за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В центре сюжета — история военного пилота, попавшего в плен к моджахедам. По словам члена Совета Федерации Игоря Морозова, лента искажает историю и может вызвать неоднозначную реакцию ветеранских организаций.

Решение о поддержке коммунистического режима Афганистана и вводе в страну ограниченного контингента войск советское руководство приняло в 1979 году. Боевые действия с формированиями моджахедов продлились более девяти лет. В ходе Афганской войны погибли, по разным оценкам, от 15 до 26 тысяч советских солдат. Еще 54 тысячи военнослужащих получили ранения различных степеней тяжести.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мединский решил защищать русское кино по праздникам
Россияне потребовали запретить съемки «Брата-3»
Мединский решил научить школьников любить русское кино
Мединский нашел неожиданное оправдание краже картины Куинджи
Другие материалы рубрики
Культура00:0212 апреля

«Женщины сегодня сильнее мужчин»

Рэпер ST о распаде «Ленинграда», баттле с Оксимироном и песнях для Бузовой
17:4812 апреля

Подсчитаны голые тела в «Игре престолов»

14:5910 апреля

Милла Йовович рассказала о шоке от вида рогатого Дэвида Харбора

20:1912 апреля

Девятый эпизод «Звездных войн» получил название и трейлер

Культура00:0211 апреля

«Мы были такие пушистенькие»

О советских романтиках спустя 30 лет узнал весь мир. Что «Альянс» думает о внезапной славе
15:1512 апреля

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

18:31 9 апреля

Назван самый популярный музей Москвы

16:3112 апреля

Появились первые кадры новых «Ангелов Чарли»

Культура00:0210 апреля

Доминирование и подчинение

Что не так с сексом в «Игре престолов» и почему феминистки снова против
12:0112 апреля

На похоронах застреленного рэпера Nipsey Hussle убили человека

14:1012 апреля

Для погибших героев «Игры престолов» создали отдельное кладбище

09:3612 апреля

Автор песен Ольги Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

Россия
«Когда ты в клетке, на тебя смотрят, как на зверя»
В российских судах за решеткой сидят даже невиновные. Почему это плохо для всех
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«Как же так? При живой жене сам рубашки гладит?»
Почему забота о российских женщинах им вредит, но они этого не понимают
Наказанный за фото жены российский священник решил пожаловаться в прокуратуру
На повышение рождаемости на Дальнем Востоке выделят более трех миллиардов рублей
Снявшую побои линейкой школьницу загнобили одноклассники
Россию впервые признали виновной в дискриминации пережившей насилие женщины
Все материалы
Мир
«Вы русский тролль?»
 
Польша отказалась впускать парусник с российскими курсантами
Саудовская Аравия предлагала оплатить захват столицы Ливии
В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море
Россия потренировалась у Черного моря одновременно с НАТО
Американский беспилотник полетал у западных границ России
Меркель объяснила визит Порошенко
Все материалы
Бывший СССР
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Зеленский отказался уважать Порошенко
«Американцы считают себя супернародом»
Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Названа причина отзыва посла Литвы из России
Зеленский рассказал о поездке к Макрону
Украинские радикалы ополчились на лесбиянок
Все материалы
Экономика
Зеленый рывок
Эти страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не хочет отставать
Вопреки прогрессу
Почему крупнейшие российские операторы связи опасаются прихода eSim
Алико ДанготеБелая ворона
Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки
Подсчитаны убытки Великобритании от разрыва с Европой
Судьба мировых цен на нефть оказалась зависима от войны в Ливии
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Украина раскрыла план на случай потери транзита российского газа
Все материалы
Силовые структуры
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
Пытавшийся выгнать фонд Сороса юрист Карамзин задержан за мошенничество
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Компания Мамаева и Кокорина заставляла избитого водителя встать на колени
Производителей кваса «Никола» заподозрили в сокрытии 23 миллионов рублей
Россиянин из зависти застрелил соседа
Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке
Все материалы
Наука и техника
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
Красная армия атакует Кронштадт«Большевики перестреляли своих»
Коммунистов привели к власти матросы. За что их убили при Ленине и оправдали при Ельцине?
Раскрыты зарплаты космонавтов
С-500 оказался почти готов
В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики
На МКС произошла утечка метана
Все материалы
Спорт
Лига суровых мужчин
Россия 90-х влюбилась в английский футбол. Теперь страна увидит его на новом уровне
Загитова вспомнила о переходе в другой вид спорта
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Спортсмен из Австралии изнасиловал спящую женщину ради победы в секс-турнире
Хореограф Загитовой высказался о ее дальнейшей карьере
Дзюба исполнил мечту больного ребенка
Сломавшего нос американцу футболиста «Спартака» сочли поклонником Нурмагомедова
Все материалы
Культура
«Женщины сегодня сильнее мужчин»
Рэпер ST о распаде «Ленинграда», баттле с Оксимироном и песнях для Бузовой
«Мы были такие пушистенькие»
О советских романтиках спустя 30 лет узнал весь мир. Что «Альянс» думает о внезапной славе
Скажи-ка, тетя
Десять главных вопросов к последнему сезону «Игры престолов»
Подсчитаны голые тела в «Игре престолов»
Девятый эпизод «Звездных войн» получил название и трейлер
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Появились первые кадры новых «Ангелов Чарли»
Все материалы
Интернет и СМИ
Боролись и напоролись
 
Опальный порноблогер настрадался вдали от родины
Большая игра Azino
 
Борьба Порошенко с Зеленским превратилась в мем
Заслугу женщины в появлении первой фотографии черной дыры поставили под сомнение
Украинский телеканал подаст на наведавшегося без приглашения Порошенко в суд
Facebook оштрафовали на три тысячи рублей за отказ хранить данные в России
Все материалы
Ценности
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
«Они абсолютно не стесняются пышных форм»
Латиноамериканки живут в бедности, но тратят последнее на сексуальные наряды и вечеринки
Невесту обругали за слишком откровенное платье
Призыв брить волосы на руках в рекламе разозлил женщин
Девушка порыбачила в красном платке и угодила в тюрьму
Названы самые популярные кроссовки в США
Все материалы
Путешествия
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Полицейские заставили туристов дать странные обещания за дебош
Грузчик заскучал в аэропорту и занялся физкультурой на багажной ленте
Пилоты потерялись и посадили самолет не в том городе
Неуправляемая тележка с напитками покалечила пассажиров самолета
Названы любимые яхты россиян
Все материалы
Из жизни
«Не король, а королева»
Эта женщина чуть не покончила жизнь самоубийством. Ее спас бокс
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
«Многие думают, что я мечтаю об итальянском мужчине»
История россиянки о жизни в Италии
Старушка выиграла сотни миллионов долларов, доверила их сыну и прогадала
Посетителям больницы случайно включили порно
Британцы согласились предать друзей за сто тысяч фунтов
Нападение агрессивной львицы на туриста попало на видео
Все материалы
Стрелок-универсал
Мы поездили на самом красивом универсале в России
Колеса для «Ливерпуля» и «Челси»
На какие машины тратят свои миллионы футболисты Английской премьер-лиги
Суперкар из пробирки
C112 — готовый к выпуску Mercedes, отмененный в последний момент
Mitsubishi Pajero: покоритель песков
Культовый японский внедорожник и его короткая, но насыщенная история
Mitsubishi научила пикап L200 разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды
Lada уходит с европейского рынка
Кабриолет Aurus сфотографировали на Красной площади
Все материалы
Дом
Сарай на колесах
Это невероятное здание задумали еще полвека назад, но сумели построить только сейчас
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Торг уместен
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Определена стоимость самой дешевой недвижимости Солнечной системы
Россиянин стал киллером из-за долга за ЖКХ
Доля пустующих магазинов в Москве снизилась до пятилетнего минимума
Путин пообещал решить жилищный вопрос молодых ученых
Все материалы