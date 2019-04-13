Мединского раскритиковали за неумение разговаривать с молодежью

Режиссер Павел Лунгин указал министру культуры России Владимиру Мединскому на неумение говорить на языке молодежи . Соответствующее видео c показа в ведомстве фильма «Братство» выложил в Twitter главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

На опубликованных кадрах режиссер выразил сожаление о том, что лента не понравилась Мединскому и что он считает ее сценарий ошибкой. Лунгин подчеркнул, что тема афганской войны для России — нарыв. «И мы все, похоже, про это не говорим, и это гниет внутри», — сказал он.

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Автор картины также раскритиковал министра из-за того, что он говорит как «политический работник». «Времена изменились. И с молодежью надо говорить тем языком, которым я умею говорить, а не вы», — отметил режиссер. Лунгин заявил, что молодежь воспринимает речь Мединского как барабанную дробь.

По итогам обсуждения картины Минкульт принял решение перенести дату выхода фильма с 9 мая на другой день.

Фильм Лунгина рассказывает о событиях за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В центре сюжета — история военного пилота, попавшего в плен к моджахедам. По словам члена Совета Федерации Игоря Морозова, лента искажает историю и может вызвать неоднозначную реакцию ветеранских организаций.

Решение о поддержке коммунистического режима Афганистана и вводе в страну ограниченного контингента войск советское руководство приняло в 1979 году. Боевые действия с формированиями моджахедов продлились более девяти лет. В ходе Афганской войны погибли, по разным оценкам, от 15 до 26 тысяч советских солдат. Еще 54 тысячи военнослужащих получили ранения различных степеней тяжести.

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