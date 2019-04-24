В Москве обсудили гостеприимство и качество питания на борту самолетов

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» Виталий Савельев и стюардессы авиакомпании «Аэрофлот» на форуме по развитию сервисных услуг на борту самолета SKYSERVICE

В московском Гостином Дворе стартовал IV Международный форум SKYSERVICE 2019 — крупнейший Форум в сфере гражданской авиации, посвященный развитию сервисных услуг на бортах воздушных судов. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы мероприятия.

Форум открыли генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев и генеральный директор АО «Аэромар» Владимир Джао в среду, 24 апреля.

«Для "Аэрофлота" качество сервиса — одно из важнейших конкурентных преимуществ. Премиальный продукт "Аэрофлота" отмечен множеством престижных международных наград. Высокие достижения невозможны без нашего дочернего предприятия и партнера — компании "Аэромар". Интересы пассажиров — в центре внимания Аэрофлота на протяжении почти вековой истории компании, и такой подход к ведению бизнеса обеспечивает нам лидирующие позиции в индустрии авиаперевозок и доверие пассажиров», — заявил Савельев.

По словам Владимира Джао, ежедневно компания «Аэромар» производит 150 тысяч порций питания. «Ни одна компания в мире не производит бортовое питание в таком количестве. При этом качество питания остается на неизменно высоком уровне», — заверил он.

Также на церемонии открытия форума представили известных часто летающих пассажиров, чьи рекомендации помогают авиакомпаниям улучшить сервис. В из числе оказались: Валерия — самая летающая певица, Алексей Венедиктов — самый летающий журналист, Тина Канделаки — самая летающая журналистка, Сергей Минаев —самый летающий писатель, Александр Петров — самый летающий актер и другие.

Материалы по теме Угощайтесь! Чем кормили в самолетах полвека назад

На форуме состоялось пленарное заседание «Новые практики и подходы к формированию доходов авиаотрасли», где спикеры обсудили основные тренды развития рынка авиаперевозок. Еще одним мероприятием стала экспертная сессия «Тенденции развития индустрии гостеприимства и питания для путешественников», в которой поучаствуют президент Всемирной кулинарной ассоциации Томас Гуглер, президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, вице-президент Interstate Hotels&Resorts Константин Горяинов, генеральный менеджер отеля Sheraton Baku Airport 5* Эльчин Зейналабдин и другие. Продолжит деловую программу экспертная сессия «Сервис в российском небе», соорганизатором которой выступает многолетний партнер Международного форума SKYSERVICE — информационно-аналитическое агентство «Авиапорт».

Международный форум SKYSERVICE 2019 — форум в сфере гражданской авиации, посвященный развитию сервисных услуг на борту самолетов. Организатор форума — российская компания «Аэромар», работающая в сфере кейтеринга для авиапассажиров и оказывающая весь комплекс сервисных услуг на борту воздушных судов гражданской авиации.

III Международный форум SKYSERVICE прошел с 15 по 16 мая 2018 года в московском Гостином дворе. Основной темой стали национальные кухни разных стран мира как один из важнейших элементов гостеприимства в индустрии туризма.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!