Индийцы вышли на массовые протесты из-за надругательства над ребенком

Массовые беспорядки прошли в индийском штате Джамму и Кашмир после того, как был задержан подозреваемый в изнасиловании трехлетней девочки. Репортаж об этом опубликовал канал News18 Urdu.

Местные жители вышли на улицы, чтобы выразить недовольство «слишком долгим» слушанием по делу. Власти попросили граждан воздержаться от насилия.

Инцидент произошел 9 мая в районе Бандипура. Как сообщает India Today, преступник выманил ребенка с помощью конфет.

Первые протесты начались после того, как местная школа попыталась выдать подозреваемого Тахира Ахмада Мира за несовершеннолетнего с помощью поддельного свидетельства о рождении. В настоящий момент суд ожидает результатов экспертизы, которая покажет его реальный возраст.

Политические и религиозные деятели штата сыграли роль в подъеме протестных настроений. «В такие времена впору вводить законы шариата, по которым таких педофилов забивают камнями», — написала в Twitter Мебуба Муфти, руководитель Народной демократической партии, ранее занимавшая пост главы штата.

В апреле 2018 года в Индии ввели смертную казнь за изнасилование детей младше 12 лет. Тогда власти также повысили с 10 до 20 лет максимальный срок заключения по делам об изнасиловании, в которых жертве еще не исполнилось 16 лет.

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