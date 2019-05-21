«Роснефть» запустила в Башкирии «Цифровое месторождение»

Компания «Роснефть» запустила в опытно-промышленную эксплуатацию информационную систему «Цифровое месторождение». Впервые в отрасли такой проект, реализованный на базе Илишевского месторождения «Башнефти», охватывает все основные процессы нефтедобычи и логистики, говорится в сообщении НК.

Как ожидается, реализация этого проекта, предполагающая внедрение новейших цифровых технологий, позволит добиться роста производственных показателей и значимого экономического эффекта. В частности, количество дистанционно управляемых объектов увеличится почти на 60 процентов, энергоэффективность процессов добычи повысится на 5 процентов, кроме того, на 5 процентов снизятся логистические издержки.

Основными элементами цифровой модели месторождения являются «цифровые двойники» (виртуальные аналоги производственных объектов, которые моделируют внутренние процессы), новейшие мобильные цифровые устройства с передачей данных на основе промышленного интернета вещей для обеспечения безопасности работников, интеллектуальная cистема мониторинга трубопроводов (в режиме реального времени информирует о выполнении регламентных обходов трубопроводов и потенциально опасных участках), система мониторинга энергетики, которая позволяет контролировать состояние энергетических объектов и многое другое. Все эти инновационные модули были разработаны в корпоративном научном центре «Роснефти».

Данный опыт будет востребован на всех месторождениях «Роснефти», говорится в сообщении. Масштабирование технологий только в рамках «Башнефти» позволит получить дополнительно около миллиона тонн нефти за счет оптимизации производства. Экономический эффект составит примерно миллиард рублей в год.

«Мы получили очень оптимистичные результаты, которые свидетельствуют о том, что внедрение цифровых технологий это – одно из приоритетных направлений развития отрасли. Мы выстраиваем интегральную цепочку нового типа, включающую в себя «цифровое месторождение», «цифровой завод» и «цифровую АЗС», — отметил заявил председатель правления «Башнефти» Андрей Шишкин. По его словам, уже в скором будущем отсутствие цифровых решений будет серьезным недостатком в конкурентной борьбе. «Месторождения не смогут эффективно работать без координации. А такую координацию обеспечивает Центр интегрированных операций, являющийся мозгом цифрового предприятия», — резюмировал он.

Запуск проекта «Цифровое месторождение» проходит в рамках стратегии «Роснефть – 2022», предусматривающей переход на качественно новый уровень управления бизнес-процессами, повышение надежности и экономичности производства, сокращение потерь.

Разработку и реализацию проекта осуществляет Корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти». Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся институтом «РН-БашНИПИнефть», а также специалистами блока добычи АНК «Башнефть» и специалистами внутреннего IT-интегратора Компании – ИК «Сибинтек».

Илишевское месторождение АНК «Башнефть» расположено в Илишевском районе Башкортостана. Запущенное в 1996 году месторождение относится к категории «зрелых». За весь период эксплуатации месторождения добыто более 10,8 миллиона тонн нефти. В связи с сильной выработкой скважин уровень добычи снизился. Реализация инновационного проекта даст Илишевскому месторождению «вторую жизнь».