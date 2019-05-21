Жители Абхазии объявили бессрочный протест и перекрыли дороги

Протестующие перекрыли дороги на подъезде к Сухуму

Жители Абхазии объявили бессрочную акцию протеста из-за отказа властей перенести выборы президента на осень. Об этом сообщает издание «Кавказский узел».

Митингующие требуют сдвинуть дату выборов, поскольку основной кандидат на пост президента от оппозиции Аслан Бжания был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Его родные и коллеги считают, что Бжанию могли отравить.

Протесты продолжаются с понедельника, 20 мая. Жители объявили бессрочную акцию и призвали нынешнего президента Рауля Хаджимбу выйти к народу, а затем потребовали его отставки.

Председатель городского отделения партии «Амцахара» Мизан Зухба заявил, что в стране объявляется общегражданская акция неповиновения и чрезвычайное положение. Работники городского транспорта присоединяются к забастовке, также будут перекрыты мосты и дороги, ведущие в столицу Сухум.

Генеральная прокуратура Абхазии призвала граждан соблюдать закон и заявила, что любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций повлекут за собой ответственность.

Кандидат от оппозиции Аслан Бжания уже баллотировался на пост президента в 2014 году, однако проиграл нынешнему главе республики Раулю Хаджимбе. Очередные выборы должны пройти 21 июля 2019 года.

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