Названа причина остановки трех поездов с людьми в московском метро

Сбой в тоннеле московского метро произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе. Об этом сообщает московский департамент транспорта в Twitter.

Пассажирам поездов ничего не угрожает. Как сообщается в Twitter-аккаунте московского метрополитена, пассажиров из двух поездов уже вывели на станцию, в тоннеле остается еще один состав. Ремонтные службы работают над устранением неисправности.

Вечером 21 мая три поезда с пассажирами застряли в тоннеле на Солнцевской линии подземки между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». В остановившихся составах находились более тысячи людей. Движения поездов от станции «Раменки» до «Хорошевской» было приостановлено.

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