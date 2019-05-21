Россияне спасли брошенного в клетке без еды и воды медвежонка

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Ростовские полицейские спасли медвежонка, которого хозяева бросили в клетке во дворе съемного дома, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам владелицы дома, арендаторы не предупредили ее о своем отъезде и не говорили ей о медведе. Соседи вызвали полицию после того, как с участка долгое время раздавался рев животного. Прибывшие на место сотрудники нашли прикованного к цепи истощенного медвежонка и в течение почти суток ухаживали за ним, кормили и поили, пока не приехали ветеринар и специалист по работе с животными.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что зверь идет на поправку и «пребывает в хороших условиях». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

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