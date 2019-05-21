Здание Госдумы оказалось под угрозой

Здание Государственной думы могут признать аварийным. Об этом вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев сообщил ТАСС.

Строители обследовали фундамент здания перед проведением планового ремонта и обнаружили там пустоты. Провалы нашли в двух местах. Лебедев пояснил, что в таких ситуациях пустоты заливают бетоном либо здание признают аварийным и расселяют.

«Если будет найдена хоть еще одна пустота, здание Госдумы может быть также признано аварийным, поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал», — сказал Лебедев.

Строители будут исследовать фундамент до тех пор, пока не будут уверены в безопасности реконструкции. После этого рабочие отремонтируют зал заседаний и при необходимости укрепят фундамент.

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