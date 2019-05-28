Блогер соврала о покупке шикарного особняка и на коленях извинилась за ложь

Блогер Окоро Блессинг (Okoro Blessing) была арестована за присваивание себе чужой собственности. Как сообщает нигерийское издание Legit, женщина хвасталась якобы купленным самостоятельно особняком, который на самом деле ей не принадлежал.

Блессинг демонстрировала в своем Instagram большой многокомнатный дом. По ее словам, она приобрела шикарный особняк с семью спальнями к 30-летию. Это произошло спустя восемь лет после того, как ее бывший муж выгнал ее из своей скромной квартиры.

«Восемь лет назад мой бывший муж выгнал меня из своей квартиры с одной спальней. Восемь лет спустя я построила себе дуплекс с семью спальнями... Я собрала все камни, которые он бросил в меня, чтобы построить себя», — написала она.

Однако спустя два для после публикации пользователи сети выяснили, что особняк принадлежит мужчине по имени Онье Эз (Onye Eze). Блессинг использовала его лишь для съемки.

В ответ на критику блогерша еще раз опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором она снова показала дом. Она утверждала, что живет по соседству с Эзом. Сейчас оба ролика удалены из ее профиля.

Эз обратился в полицию, 27 мая Блессинг арестовали за ложные притязания на чужую собственность. Помимо этого, ее заставили встать на колени и признаться на камеру, что дом ей не принадлежит. Известно, что правоохранители надели на плачущую женщину наручники и увезли в участок.

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