Интернет и СМИ
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Евросоюз отреагировал на беспорядки в Косове
Дочь чемпиона мира по футболу сбила машина
Власти захотели запретить россиянам ввозить хамон и пармезан
Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор
Модель без ноги стала лицом рекламной кампании модного бренда
В США перестанут обучать турецких летчиков из-за российских С-400
Москвичам посоветовали отказаться от мяса и кофе 
Названа лучшая марка мясного фарша
Жена вывела голого мужа на людную улицу в наказание за измену
Новости партнеров

Блогер соврала о покупке шикарного особняка и на коленях извинилась за ложь

Перейти в «Мою Ленту»

Блогер Окоро Блессинг (Okoro Blessing) была арестована за присваивание себе чужой собственности. Как сообщает нигерийское издание Legit, женщина хвасталась якобы купленным самостоятельно особняком, который на самом деле ей не принадлежал.

Блессинг демонстрировала в своем Instagram большой многокомнатный дом. По ее словам, она приобрела шикарный особняк с семью спальнями к 30-летию. Это произошло спустя восемь лет после того, как ее бывший муж выгнал ее из своей скромной квартиры.

«Восемь лет назад мой бывший муж выгнал меня из своей квартиры с одной спальней. Восемь лет спустя я построила себе дуплекс с семью спальнями... Я собрала все камни, которые он бросил в меня, чтобы построить себя», — написала она.

Однако спустя два для после публикации пользователи сети выяснили, что особняк принадлежит мужчине по имени Онье Эз (Onye Eze). Блессинг использовала его лишь для съемки.

В ответ на критику блогерша еще раз опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором она снова показала дом. Она утверждала, что живет по соседству с Эзом. Сейчас оба ролика удалены из ее профиля.

Эз обратился в полицию, 27 мая Блессинг арестовали за ложные притязания на чужую собственность. Помимо этого, ее заставили встать на колени и признаться на камеру, что дом ей не принадлежит. Известно, что правоохранители надели на плачущую женщину наручники и увезли в участок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Alleged real owner of home blasts blogger Blessing Okoro for claiming his house
Разруха на месте съемок популярного реалити-шоу разозлила зрителей
Худший YouTube-блогер года открестился от поединка по пощечинам в России
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03Сегодня

«Я опустошен»

Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
20:1028 мая

Неустроенные Бузова и Батрутдинов попытаются найти любовь на телевидении

19:1228 мая

Собчак позвали на Первый канал

18:3228 мая

Егор Крид рассказал о закулисье «Холостяка»

Интернет и СМИ00:0423 мая
Джонни Депп

«А так можно было?»

Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
17:4028 мая

Телезрители разоблачили фокусника на шоу талантов

15:1628 мая

Известная телеведущая призналась в домогательствах отчима

08:02Сегодня

Девушки массово обнаружили необъяснимые родинки в одном и том же месте

Интернет и СМИ00:0212 мая

«Я думал, что видел все»

Этот парень побил рекорд «Своей игры» и стал миллионером. В чем его секрет?
15:0028 мая

Facebook похвастался взлетевшей в Рамадан статистикой

06:40Сегодня

Два политолога разругались в эфире «России 1» под подхрюкивание третьего

12:1628 мая

Выяснились новые подробности о резне в редакции в Ставрополе

Россия
«От сумасшедшего можно отмахнуться. Но это — доктор наук»
Абсурд, лженаука и ссылки на «Википедию»: как лояльные суду эксперты сажают россиян
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Я бы очень хотел показать рокерскую козу или средний палец»
Россиянин потерял руки, но начал новую жизнь: как живет человек-киборг
Проверка БДСМ-флешмоба школьников закончилась беседами
Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор
Виновницу ДТП попытались закидать камнями
Названы самые востребованные профессии в России
Все материалы
Мир
Картель на все руки
Как мексиканские наркобароны получают власть над нефтью, золотом и целыми странами
В США перестанут обучать турецких летчиков из-за российских С-400
Евросоюз отреагировал на беспорядки в Косове
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
Сербская армия приведена в боевую готовность
Конфликт в Косове разгорается с новой силой: на улицах баррикады и стрельба
США заявили о нежелании признавать жителей Донбасса россиянами
Макрон сообщил об условиях для встречи по Донбассу
Все материалы
Бывший СССР
Антикоммунистический митинг в Литве, 1990«Ненавижу социалистический строй»
Литва полвека боролась с СССР. Ради независимости люди убивали себя на улицах
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский внесет в Раду закон о борьбе с незаконным обогащением
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Уволенный «русский мэр» Риги избежал уголовного преследования
Украинский министр пожаловалась на отсутствие иммунитета из-за российских вакцин
Все материалы
Экономика
Ретроградный Меркурий
Почему молодые американцы не могут жить без астрологов и тратят на предсказания миллиарды
Рослесхоз подготовил восемь ключевых законопроектов для лесного хозяйства
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
Россия обернула санкции в свою пользу
Названа лучшая марка мясного фарша
Российские компании захотели помочь Украине
Россиянам предсказали дальнейшее падение доходов
Все материалы
Силовые структуры
«Могила на одного — а закапывать пришлось двоих»
Он создал одну из самых жестоких ОПГ 90-х. Его бандиты не щадили ни чужих, ни своих
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Исчезновение российской семьи обернулось делом об убийстве
Скрывшийся с места драки на лимузине сын российского мэра избежал тюрьмы
Сын генерала ФСБ пошел под суд за торговлю наркотиками
Майор полиции избил бывшего гаишника за заклеенные номера и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
На британском поле нашли древний боевой артефакт
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Российская «Стрела» не полетит из-за Украины
Стало известно число заказанных истребителей Су-35С
Все материалы
Спорт
Майкл Фелпс«Я стоял на коленях и рыдал»
Майкл Фелпс — самый титулованный спортсмен в истории. Почему он хотел покончить с собой?
Дочь чемпиона мира по футболу сбила машина
Бывший клуб Кузнецова отреагировал на видео с белым порошком
Тренер «Челси» в гневе ушел с тренировки команды
«Барселона» придумала способ вернуть Неймара
Выигравшие ЧМ финские хоккеисты сломали чемпионский кубок
Медведева рассказала о пережитых в Канаде изменениях
Все материалы
Культура
«Это было мучительное многодневное испытание»
Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
«На нас делали бешеные деньги»
Как власть в СССР запрещала рок-музыку и зарабатывала на ней миллионы
Литва потребует пересмотреть итоги «Евровидения»
Исполнитель главной роли в «Игре престолов» слег в больницу из-за стресса
«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
Актер из «Игры престолов» вспомнил финансовые проблемы и поиски лучшего пива
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я опустошен»
Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Умолкшее прошлое
На этой дороге вершилась история России. Фотограф показала ее неприглядную сторону
Собчак позвали на Первый канал
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Телезрители разоблачили фокусника на шоу талантов
Девушки массово обнаружили необъяснимые родинки в одном и том же месте
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Американская рэперша подарила 10-месячной дочери украшения на 80 тысяч долларов
Модель без ноги стала лицом рекламной кампании модного бренда
Полупрозрачная пластиковая одежда стала трендом
Опубликованы новые детские снимки самой молодой миллиардерши в мире
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Горничные отелей описали постояльца своей мечты
Названы самые выгодные направления для путешествий в июне
Обнаружено тело погибшего при столкновении с теплоходом российского серфера
Россиян озадачило решение Китая проверять их переписки на границе
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Жена вывела голого мужа на людную улицу в наказание за измену
Брат Меган Маркл обвинил сестру в разрушении его жизни
Леопард жестоко мучил хохлатую антилопу перед камерой
Дезодорант вывел подростка из комы
Все материалы
Если бы известные спорткары были среднемоторными
Посмотрите на Nissan GT-R, Toyota Supra и Aston Martin DB11 с двигателем за сиденьями
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Открыт прием заказов на новый Volvo S60
Ford предложил заменить людей курьеров роботами
У нового электрокара Honda не будет боковых зеркал
Все материалы
Дом
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
В Москве подешевели апартаменты
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы
Раскрыта стоимость самого дорогого особняка России
Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья
Все материалы