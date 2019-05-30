Неуклюжий мужчина подменил сломавшего руку свидетеля на свадьбе и сломал ногу

В английском городе Олдем, графство Большой Манчестер, мужчина подменил на свадьбе свидетеля, сломавшего накануне руку, и повредил ногу. Об этом сообщает информационный портал Fox News.

Стивен Джексон (Steven Jackson) планировал прийти на свадьбу друга, 40-летнего Майкла Джексона (Michael Jackson), в качестве свидетеля. Накануне торжества жених с приятелями выбрались в бар и выпили по паре кружек пива. После этого они вернулись в отель, в котором должны были провести предсвадебную ночь. 39-летний Стивен садился на край кровати, чтобы снять брюки, упал и сломал плечевую кость. Майкл немедленно вызвал неуклюжему другу скорую.

«Майкл сказал, что свидетелем станет Брендан, поскольку я не смогу пойти на свадьбу, — рассказывает Стивен. — Когда двери машины скорой помощи закрылись, я услышал крик Брендана: "Ура! Теперь я свидетель!"»

41-летний Брендан Омара (Brendan O’Mara) поспешно сел за написание речи для молодоженов. Спустя полчаса мужчина вышел покурить, споткнулся о бордюр и сломал ногу. Британец дошел до номера и попросил о помощи. Майкл снова вызвал скорую. Та же бригада парамедиков приехала на вызов и забрала его в больницу.

В результате жених провел ночь перед церемонией в одиночестве. По словам Стивена, на следующее утро он и Брендан испытывали острую боль, но все же смогли собраться и посетить свадьбу друга. «Майкл был очень удивлен, когда увидел нас. Он обрадовался, что мы все-таки приехали на торжество», — заключил мужчина.

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