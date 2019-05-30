В транспортную компанию ПЭК пришли с обысками

Следственные действия проходят сразу в нескольких офисах компании «ПЭК», включая центральные в Москве. Поводом для визита правоохранительных органов к одному из крупнейших транспортных операторов стало возбуждение уголовного дела о неуплате компанией налогов. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах в четверг, 30 мая.

По его словам, Следователи столичного главка СКР и оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ изымают серверы в помещениях компании.

«В некоторых офисах сотрудники компании оказали противодействие оперативникам, пытаясь уничтожить содержимое жестких дисков. Сейчас работа компании остановлена», — сказал он.

Дело против грузоперевозчика, как оказалось, было возбуждено несколько дней назад — по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией»).

Напомним, что рынок логистики сейчас находится на особом контроле правоохранительных органов. Только в мае суд отправил под домашний арест руководителя другой транспортной компании (ТК) — РАТЭК — Сергея Цыплакова за долги перед сотрудниками по зарплате, сообщал «Коммерсантъ». Ранее в ТК ввели процедуру банкротства, а налоговая инспекция заявила в арбитражный суд ходатайства о включении в реестр кредиторской задолженности на общую сумму более 140 миллионов рублей, которые компания задолжала в бюджеты всех уровней.

А в конце апреля под подозрения в применении «серых» схем, позволяющих снижать размер налоговых отчислений, попал логистический оператор Татарстана — компания О2. Там также прошли обыски и выемка финансовых документов. Связанная с О2 транспортная компания «Олимп» ранее уже выплатила 58 миллионов рублей налоговых претензий.

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