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Российский бортпроводник захотел найти жилье и нарвался на похотливых женщин

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Александр Дмитриев

Российский бортпроводник прикрепил свою фотографию к публикации о поиске съемной комнаты и получил шквал комментариев от жаждущих пожить с ним женщин. Его пост размещен в группе по поиску жилья Flats for friends («Квартиры для друзей») в Facebook.

«Я бортпроводник. Не курю, не пью. Ищу комнату для себя. В приоритете метро "Университет", "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево" и все, что ближе к аэропорту Внуково», — написал сотрудник авиакомпании Azur Air.

Однако вместо предложений по жилью на бортпроводника посыпались комплименты и пошлые намеки от подписчиц. «А это ты снимался в "50 оттенков серого?"» — пошутила одна пользовательница. «Я бы с таким пожила... Хорош бортпроводник», — прокомментировала другая девушка. «Почти написала — женюсь! Но вспомнила, что у меня муж есть. Наверное он будет против», — заметила еще одна участница группы.. «Девочки, спокойно! У него есть девушка вроде, надо ее ликвидировать сначала», — отметила другая девушка. «Молодой человек, бегите отсюда!» — посоветовала еще одна комментаторша.

За несколько часов публикация бортпроводника набрала больше 100 комментариев и 300 лайков.

Это не первый случай, когда сотрудники авиакомпаний становятся популярными благодаря своим фотографиями в социальных сетях. Например, в январе 21-летняя Ана Паула Сеспедес, пилот из Парагвая прославилась на весь мир из-за снимков в Instagram. Девушка постоянно публиковала фотографии в униформе из кабины пилота и в бикини на различных пляжах. Сейчас у летчицы около 60 тысяч подписчиков.

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