Названы районы Москвы с дефицитом магазинов

Хуже других московских локаций обеспечены профессиональными торговыми центрами окрестности станции метро «Щелковская» и район шоссе Энтузиастов. Об этом говорится в материалах консалтинговой компании RRG, предоставленных редакции «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, к 2020 году уровень обеспеченности торговыми центрами жителей Москвы и ближайшей агломерации составит 484 квадратных метра на тысячу человек, из них качественные объекты — 368 квадратных метра, полупрофессиональные — 76 «квадратов», неконцептуальные — 26 квадратных метров на тысячу человек.

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По объему некачественных торговых центров лидируют региональные кластеры Матушкино-Савелки, Преображенский, Авиамоторный, Балашиха Северная, Панфиловский. В то же время во многих из них сохранится низкая обеспеченность концептуальными объектами, подчеркивают эксперты. Они также отмечают, что высокий потенциал для развития ТЦ имеют Ленинский проспект и Центральный округ города, где велик объем «дневного» населения — людей, приезжающих в центр на работу.

«Не испытывает недостатка в торговых площадях запад и северо-запад города, где в недавнее время появились такие концептуальные объекты регионального и суперрегионального масштаба, как "Авиапарк", "Вегас Кунцево", "Океания", "Хорошо"», — указывают в RRG.

В апреле сообщалось, что за первые три месяца 2019 года доля свободных площадей в торговых центрах российской столицы опустилась до четырех процентов — это самый низкий уровень с середины 2014-го. Уменьшение числа незанятых помещений обусловлено низкими объемами ввода коммерческой недвижимости в 2017-2018 годах.

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