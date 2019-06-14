Новый хлебобулочный завод появится в Подмосковье

Завод по выпуску хлебобулочной продукции построят на территории технопарка «Сынково» в городском округе Подольск, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 14 июня.

«Объем инвестиций в проект составит свыше 1,5 миллиарда рублей. (...) В результате его реализации в городском округе появится не менее 70 новых рабочих мест, а в дальнейшем — с увеличением до 100», — сказал он.

По словам Хромова, комплекс будет включать производственные и вспомогательные помещения. На предприятии будут производить хлебобулочные изделия для ресторанов быстрого питания. Планируемая мощность — 48 тысяч булочек в час.

Губернатор Подмосковья неоднократно говорил о важности привлечения инвестиций. По его словам, это обеспечивает региону экономический рост. По его инициативе для предпринимателей в области действуют различные формы поддержки.