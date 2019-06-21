Воробьев продлил программу соципотеки

Предоставление сертификатов на жилье по программе «Социальная ипотека» для подмосковных медиков, учителей, и воспитателей будет продолжено, написал губернатор Андрей Воробьев на своей странице «ВКонтакте».

«Для любого специалиста свое жилье — это уверенность в завтрашнем дне и стимул хорошо работать», — отметил Воробьев, комментируя слова президента Владимира Путина в ходе прямой линии о проблеме жилья в населенных пунктах.

Губернатор уточнил, что с 2016 года сертификаты на улучшение жилищных условий получили почти 900 врачей. С прошлого года в программу включили спортивных специалистов, напомнил он.

Воробьев также подчеркнул, что будет держать на личном контроле выполнение задач, которые были обозначены президентом 20 июня.

Ранее сообщалось о возросшей популярности соципотеки среди подмосковных специалистов. Программа была инициирована губернатором. Он неоднократно отмечал, что в регионе не должно быть дефицита профессиональных кадров.

17-я по счету прямая линия с Путиным продлилась 4 часа и 16 минут.