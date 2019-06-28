Облившегося бензином в центре Москвы россиянина отправили в психбольницу

Жителя Рязани, который облил себя бензином перед зданием Минстроя в центре Москвы, отправили в психиатрическую больницу на обследование. Об этом рассказала его супруга Хапизат Шамхалова, передает издание RZN.Info.

По словам Шамхаловой, ее мужа Абдусалама Залбегова с места событий забрали полицейские. В психиатрической больнице выяснят, требуется ему лечение или нет. Женщина отметила, что врач уже написал заключение, но она пока не знает его содержание. Заседание суда назначено на 1 июля.

Залбегову также разрешили поговорить с матерью, его навещали друзья. Кроме того, к матери мужчины приезжали из администрации и полиции, чтобы помочь разобраться в ситуации, рассказала Шамхалова.

26 июня мужчина облил себя бензином у здания Минстроя и угрожал самосожжением, требуя переговоров с министром строительства Владимиром Якушевым. Он утверждал, что его обманули при строительстве дома. По данным СМИ, мужчине не разрешили построить дом на участке в Рязанской области, который находится в его собственности.

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