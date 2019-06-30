Польша попросила Европу слушаться США

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что дипломатические позиции Евросоюза на международной арене слишком слабы, поэтому ЕС должен слушаться США. Об этом министр сказал, выступая на Брюссельском форуме, передает TVN24.

По мнению Чапутовича, Евросоюз не в состоянии в одиночку справиться с внешнеполитическими вызовами, которые поступают со стороны России, Китая и Ближнего Востока. Как отмечает министр, Польша, будучи частью восточного фланга НАТО, сильнее прочих ощущает эти угрозы, поэтому хотя и поддерживает внешнюю политику ЕС, считает, что Брюссель должен ориентироваться на другие силы.

По его словам, этими силами являются любые другие демократии — Канада, Австралия, Япония, Республика Корея, но особенно США. Глава польского МИД подчеркнул, что странам Европы следует всегда принимать во внимание мнение Вашингтона.

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13 июня стало известно, что Вашингтон разместит на польской территории эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. В МИД России заявили, что это решение нагнетает напряжение в Европе и нарушает договоренности между Россией и НАТО.

За две недели до этого сообщалось, что США почти договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск. Общая численность американских подразделений в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.

В декабре 2018 года посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что Польша крайне важна для глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа. По ее словам, «Польша в этом регионе является своего рода бастионом защиты от российской агрессии». Дипломат указала, что Варшава должна оставаться фундаментом стабильности, поскольку Москва не откажется от различного рода провокаций.

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