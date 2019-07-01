Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 1 июля.

«В нашем регионе реализуется программа "Активное долголетие", мы видим большой запрос на обучение компьютерной грамотности», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что власти должны внимательно относиться к нуждам пожилых людей. По его словам, подмосковные жители старшего поколения очень активны, они охотно занимаются плаванием и другими видами спорта.

Компьютерные соревнования состоялись в Кирове. В них приняли участие люди старшего поколения из 73 регионов России, а также из Армении, Белоруссии, Германии, Дании, Италии, Литвы и Финляндии. В командном зачете представители Подмосковья заняли третье место.

Курсы компьютерной грамотности появились в регионе в 2013 году по инициативе губернатора, и пользуются большой популярностью. В настоящий момент в Подмосковье идет активная цифровизация — перевод услуг в электронный вид. Недавно для удобства жителей было разработано приложение, черед которое можно записаться на кружки и курсы.