Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов. Об этом пишет The Bell.

Сумма долга перед бюджетом неизвестна, однако изданию удалось обнаружить исполнительные листы как минимум на 27,3 миллиона рублей. Ректор «Синергии» Вадим Лобов между тем заявляет, что задолженность фактически в два раза меньше.

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По информации издания, под блокировку попали три основных юрлица университета. Это «Школа бизнеса "Синергия"» (форум «Территория бизнеса» и программы МВА), «Бизнес-Образование» (проводит Synergy Global), а также «Бизнес-Форумы». В основном блокировки коснулись счетов в Сбербанке.

В целом, университет лишился доступа к как минимум 21 счету. Однако под блокировку попали и счета компаний Лобова. Если учитывать их, то в общей сложности доступ был заблокирован к 43 счетам. Как отмечает издание, блокировка счетов оставляет связанным с «Синергией» компаниям возможность принимать переводы, но сами организации осуществлять транзакции не могут до уплаты долга. За просрочку начисляются пени.

Уже после блокировки Лобов и его бизнес-партнер Григорий Аветов продали основное юрлицо «Синергии». Речь идет о компании, которая реализует программы МВА и устраивает семинары университета. Юрлицо купил гражданин Гватемалы Мариано Геррера. Однако в «Синергии», заявили, что ничего о нем не знают, а школа продолжает оставаться частью группы компаний.

ФНС начала требовать приостановки работы ряда счетов университета еще в конце 2018 года, но основные блокировки произошли только в апреле-июне 2019-го. Несколько счетов также были заблокированы в марте, однако ограничения по ним сняли на прошлой неделе. Как отмечает издание, меньше чем за 10 дней до этого «Синергия» получил контракт на организацию конкурса макетов «Москва глазами молодых градостроителей» от департамента градостроительной политики Москвы. Сумма контракта составила 5,5 миллиона рублей, а «Синергия» была единственным участником конкурса.

В начале июля телеканал «Би-би-си» сообщил, что «Синергия» получила более миллиарда рублей из бюджета на популяризацию предпринимательства, подготовку бизнес-тренеров и обучение региональных чиновников. Это стало самым крупным госконтрактом, полученным «Синергией» за всю историю университета.

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