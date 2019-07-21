Американская журналистка рассказала о поразившем ее месте в Москве

Американская журналистка Кэти Уоррен (Katie Warren) побывала в московском ГУМе и сравнила его с американскими торговыми центрами. Об этом сообщает издание Business Insider.

Уоррен удивили рамки металлоискателей у входов, платные туалеты и отсутствие кондиционирования за пределами отдельных магазинов. Она утверждает, что в США это редкость. В то же время ей понравились стеклянные потолки над галереями, живые растения и продавцы мороженого на велосипедах.

Журналистку впечатлили не бутики Fendi и Louis Vuitton, которые, по ее словам, имеются в любом крупном городе мира, а магазин «Гастроном №1», где продаются продукты в советском стиле. «Большую часть времени я провела, разглядывая товары в "Гастрономе", торгующем свежей выпечкой и русским шоколадом, а также свечками, сыром, чаем, вином и, разумеется, водкой», — пишет она.

«Хотя отсутствие кондиционирования и платные туалеты можно счесть минусом, на мой взгляд, ГУМ разительно отличается от типичного торгового центра в Америке — и в лучшую сторону», — подытоживает Уоррен.

ГУМ — крупный торговый центр на Красной площади в Москве. Открыт в 1893 году.

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