Путешествия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Российского чиновника уволили за пьяный дебош в кафе
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
В московских аэропортах задержаны или отменены десятки рейсов
Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу
Раскрыты ожидания США от выборов в Раду
Дамбы в затопленной Иркутской области восстановят к осени
На Украине начались выборы в Верховную Раду
Новый фильм побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Новости партнеров

Американская журналистка рассказала о поразившем ее месте в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Колбасный отдел «Гастронома №1» в ГУМе

Американская журналистка Кэти Уоррен (Katie Warren) побывала в московском ГУМе и сравнила его с американскими торговыми центрами. Об этом сообщает издание Business Insider.

Уоррен удивили рамки металлоискателей у входов, платные туалеты и отсутствие кондиционирования за пределами отдельных магазинов. Она утверждает, что в США это редкость. В то же время ей понравились стеклянные потолки над галереями, живые растения и продавцы мороженого на велосипедах.

Журналистку впечатлили не бутики Fendi и Louis Vuitton, которые, по ее словам, имеются в любом крупном городе мира, а магазин «Гастроном №1», где продаются продукты в советском стиле. «Большую часть времени я провела, разглядывая товары в "Гастрономе", торгующем свежей выпечкой и русским шоколадом, а также свечками, сыром, чаем, вином и, разумеется, водкой», — пишет она.

«Хотя отсутствие кондиционирования и платные туалеты можно счесть минусом, на мой взгляд, ГУМ разительно отличается от типичного торгового центра в Америке — и в лучшую сторону», — подытоживает Уоррен.

ГУМ — крупный торговый центр на Красной площади в Москве. Открыт в 1893 году.

В 2018 году сообщалось, что Москва вошла в первую десятку рейтинга городов с лучшими условиями для жизни, который составляет международная консалтинговая компания Resonance. Эксперты оценивали 23 параметров, в том числе доступность жилья, возможность трудоустройства, состояние окружающей среды, уровень экономики и культуры.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
I visited Russia's most iconic department store, a 126-year-old building in the heart of Moscow. It was a far cry from most American shopping centers I've been to.
Москва признана одним из лучших городов в мире
ГУМ продан за 100 миллионов долларов
Из ГУМа украли крупную партию драгоценностей
Путешествия
Путешествия00:0317 июля

«Забирали кошелек, ничего не находили и убивали от злости»

Как россиянин проехал самые опасные районы ЮАР и выжил
18:0520 июля

У Sukhoi Superjet 100 в полете треснуло стекло

16:3218 июля

Потерявшихся в Карелии туристов из Москвы объявили в розыск

06:31Сегодня

В России начали путешествовать по-новому

Путешествия00:0512 июля

Инопланетный уют

Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
16:1820 июля

Обнаружено кладбище проблемных Boeing 737 MAX

09:3119 июля

Дебош в самолете обошелся пассажирке в 85 тысяч фунтов

13:0420 июля

Туристы приготовили кофе на мосту в Венеции и были изгнаны из города

Путешествия16:26 8 июля

Ничего не жалко

Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
11:5120 июля

В туалете самолета нашли мумифицированный эмбрион

13:5517 июля

Повредивший позвоночник на курорте россиянин застрял в Тунисе

10:5020 июля

Голландская авиакомпания извинилась за гомофобную политику

Россия
«Дьявольский хруст гармошки "Икаруса"»
Россияне с теплотой вспоминают советский общественный транспорт. Но он был ужасен
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
Женщина пыталась спасти ребенка от судорог и стала подозреваемой в контрабанде
«Появляется новый член семьи, а дохода не приносит»
Почему россияне не спешат заводить детей и постоянно разводятся
Роспотребнадзор заинтересовался полуголыми сыроварами
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
В предложении перестать считать пиво алкоголем нашли ненависть к россиянам
«Сыну выкручивает руки, ноги. Как еще ему помочь — я не знаю»
Россиянка попыталась облегчить страдания больного ребенка. Теперь ей грозит тюрьма
Все материалы
Мир
«Я купил тебя и буду делать что хочу»
На эти скачки съезжаются богачи со всей Америки. Тут тратят состояния и торгуют людьми
Американцам на примере пиццы объяснили работу российских троллей
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск
Стало известно о желании Трампа резко сократить траты бюджета
Задержанный Ираном британский танкер с россиянами показали на видео
США сообщили Турции о разочаровании покупкой С-400
Все материалы
Бывший СССР
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Как Киев, Донецк и Луганск прекратят огонь и обменяются пленными?
На Украине начались выборы в Верховную Раду
Изнанка патриота
Что вынудило образцового офицера предать родную Эстонию и 12 лет шпионить на Россию
Зеленский продемонстрировал на видео ржавую «Украину»
Появилось видео обстрела Донбасса украинскими военными
Названы первые результаты бессрочного перемирия в Донбассе
Украина приготовилась дать отпор России в Чернобыле
Все материалы
Экономика
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Начало мусорной революции
Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
Россиянам осложнят доступ к дополнительному доходу
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В России предложили перестать считать пиво алкоголем
Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры
Все материалы
Силовые структуры
Московский таксист украл у пассажира 55 тысяч рублей
Падение героев
Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
Стало известно об аресте в деле о строительстве завода по производству С-400
«Залить город кровью, чтобы неповадно было»
Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
Главный «банковский» следователь Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Грабитель напал на Казанский собор на Красной площади
Все материалы
Наука и техника
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Всё, что слито
Больше камер и еще дороже: каким будет новый iPhone?
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Корабль «Союз МС-13» с космонавтами отправился на МКС
Раскрыт производитель «взрывоопасной» батареи АС-31 «Лошарик»
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
Все материалы
Спорт
«Нужно спрятать слезы и идти вперед»
Эти африканские девочки росли в нищете. Футбол вернул им веру в мечту
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу
Хирург рассказала об операции российского боксера после поражения
«Он принес себя в жертву»
Этот футболист возненавидел Буша, терроризм и войну. В Афганистане его убили свои
«Богатыри мира» сдвинули танк весом 46 тонн
Фото футболиста «Ливерпуля» со вздувшимися венами удивило болельщиков
Все материалы
Культура
«У меня появилось чувство, что я нашла свое племя»
Эта британка приехала в Россию и рассказала о безудержной страсти и роке
Прайд на параде
Новый «Король Лев» — первый подлинный арт-эксперимент Disney за много лет
Лобода напугала фанатов огромными гематомами
Это КГБ, детка
Люк Бессон включает режим самопародии в шпионском антиретро «Анна»
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Новый фильм побьет десятилетний рекорд «Аватара»
«Было много водки и пива»
Друг и переводчик Бродского — о его таланте, пьянках и сальных шутках
Все материалы
Интернет и СМИ
«YouTube только это и надо»
Пятилетняя россиянка хвастается роскошной жизнью на камеру. И зарабатывает миллионы
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Врач раскритиковал состаривающее приложение FaceApp
Все материалы
Ценности
Italian actress Monica Bellucci and French actor and humorist Jamel Debbouze on the set of Asterix and Obelix Meet Cleopatra written by Rene Gosciny and Albert Uderzo, and directed by Alain Chabat. (Photo by Etienne George/Corbis via Getty Images)«В ней не было ничего женственного, кроме тела и хитрости»
За ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь: как жила легендарная Клеопатра
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
Ускользающая нагота
Самые откровенные купальники со всего мира: как прошла неделя пляжной моды в Майами
Участница конкурса красоты удивила выбором купальника
«Секс — на ужин, смерть — на завтрак»
Бессменный спаситель мира: как Джеймс Бонд смог покорить и мужчин, и женщин
Названа стоимость кроссовок Путина
Онлайн-магазин прислал девушке платье в крови и отказался вернуть деньги
Все материалы
Путешествия
«Забирали кошелек, ничего не находили и убивали от злости»
Как россиянин проехал самые опасные районы ЮАР и выжил
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«У вас душа есть — значит, нужно к святыне»
Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету
У Sukhoi Superjet 100 в полете треснуло стекло
В России начали путешествовать по-новому
Обнаружено кладбище проблемных Boeing 737 MAX
Туристы приготовили кофе на мосту в Венеции и были изгнаны из города
Все материалы
Из жизни
«У тебя вырастут волосы повсюду!»
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Мы побежим быстрее, чем их пули»
Миллион человек собрались штурмовать секретную базу США и вытащить инопланетян из Зоны 51
«Трехголовый» младенец из Индии озадачил врачей
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Врачи помогли сбежавшему от медведя с носом в руках охотнику
Мужчина в костюме побоялся замараться и залез на женщину
Все материалы
Вот так выглядят гоночные трассы из космоса
Астронавт сфотографировал знаменитые автодромы с борта МКС
Экспресс-тест нового Mercedes-Benz CLA
Зачем нужен Mercedes CLA, если уже есть седан A-Класса?
История автомобиля, ставшего серийным через 60 лет
Рассказываем про то, как появился первый среднемоторный Corvette
Каким мог стать Москвич-2141
Рассказываем, как шла разработка модели на закате СССР и при чем здесь Chrysler
Китайская марка Chery привезет в Россию роскошный кроссовер
Россиянам отменят часть штрафов с дорожных камер
Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором
Все материалы
Дом
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
Цыганский барон из Омска выставил на продажу особняк
«Ода советской жизни»
В Европе воссоздали идеальную квартиру времен СССР. От нее все в восторге
В Москве нашли районы с реактивно дорожающим жильем
Стало известно о покупке Пугачевой жилья в еврозоне
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы